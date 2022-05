Sydney van Hooijdonk kopt Hearrenfean nei Europeeske play-offs

Opnij kopgoal

Nei it skoft wie it wer hiel aardich wat it publyk yn it Abe Lenstra Stadion te sjen krige. Go Ahead Eagles begûn wat better, mar dêrnei wie it dochs wer Hearrenfean mei de kânsen. Sa waard in skot fan Milan van Ewijk blokt. En nei in counter kaam Thom Haye krekt tekoart.

Dyselde Haye stie even letter oan de basis fan de 2-0. Fan eigen helte ôf steamde er op oer de rjochterkant. Mei syn foarset berikte er Van Hooijdonk, dy't syn twadde kopgoal makke.

Yn de slotfaze waard it feest kompleet foar Hearrenfean, doe't Anthony Musaba syn alderearste goal foar Hearrenfean makke. Dêr gong wol in flater fan de Jouster Go Ahead-doelman Andries Noppert oan foarôf.