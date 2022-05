Van Keimpema (VVD): "Noch noait yn in fermidden sitten mei safolle ûnferstân"

De VVD'er is ek kritysk op de Haachske ôfdieling fan syn partij, dy't neffens him fierstente folle op macht en posysje rjochte is en te min omtinken hat foar de achterban.

"As wy net oppasse, gean we aansten de PvdA achternei." Hy doelt op it ferlies oan sitten dêr't de PvdA de lêste jierren mei te krijen hat.

Rutte moat mear partijman wurde

"Rutte soe mear stjoere moatte yn de partij en derfoar soargje moatte dat oaren aansten klear stean om him op te folgjen. Hy soe folle mear partijman wêze moatte."