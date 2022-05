Follybalster Roos van Wijnen fynt it nei 14 jier genôch west: "Toch raakt het me wel"

No is it echt klear. Hoe is dat?

"Wel een beetje gek nog. Het moet nog even landen, maar ik heb ook wel zin om andere dingen te doen."

Wêrom hâldst eins op?

"Elke keer die druk van het moeten presteren, het moeten trainen. Dat breekt me een beetje op. Ik heb iets minder zin om naar volleybal te gaan. Het spelletje is nog hartstikke leuk. Mijn teamgenoten ga ik heel erg missen, maar ik had te veel dat ik elke keer dacht: ik moet weer."