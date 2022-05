Fryske twangstuollen soargje mei foar Europeeske priis Museum van de Geest

It Haarlemske museum krige de priis om't it ferhalen fertelt oer minsken dy't stigmatisearre wurde en har bûtensletten fiele troch de maatskippij. Nei it Museum van de Geest geane ek oare objekten fan GGZ Fryslân.

Bot: "Wat we doen is dat we al dit soort stoelen of andere dingen die iets zeggen over de historie van de psychiatrie, onderbrengen in Haarlem."