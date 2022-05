Sportblog: Kin Hearrenfean of Cambuur him noch pleatse foar de play-offs?

It is matchday foar SC Cambuur en sc Hearrenfean. Beide wedstriden binne fan 14.30 oere live te folgjen by Omrop Fryslân, op de radio en fansels hâlde we it fuotbal ek yn de gaten yn dit liveblog. Fierders is der omtinken foar de frije formaasjepartijen fan it haadklasse keatsen. De manlju spylje yn Dronryp en de froulju yn Wjelsryp.

Letter op de dei sjogge we nei de prestaasjes fan titelferdigener Nyck de Vries yn de achtste race fan de Formule E yn de Dútske haadstêd Berlijn. De basketballers fan Aris Ljouwert spylje yn de twadde ronde fan de play-offs om de BNXT League tsjin it Belgyske Okapi Aalst. Woansdei wie de earste wedstriid, hjoed de return yn België.