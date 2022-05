Under Wetter yn premjêre op de iisbaan fan Wergea: "It rekket je"

It publyk kuieret fan it parkearplak rêstich nei de iisbaan. Underweis wapperje de flachjes. De folle moanne is ek yn it sinneskynwaar fan de jûn al goed te sjen. It publyk krijt earst de sfear fan de iisbaan mei, yn in hast nostalgysk tafriel.

"De iisbaan is iepen, wolkom op it feest fan de natuer", ropt akteur Joop Wittermans, dy't de foarâlders fertolket as Hendrik senior. Hendrik junior, Mattheüs Douwes, wurdt 18 jier en dan is der grut feest.