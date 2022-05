Paus ferklearret Fryske pryster Titus Brandsma hillich

Tûzenen belangstellenden, ûnder wa ek Fryske pylgers, wennen de hillichferklearring by. It is in bysûnder barren, want yn de kanon stean tûzenen nammen, mar Nederlân krige der yn de lêste hûndert jier mar fiif hilligen by.

Wûnderbaarlike genêzing

Om hillich te wurden moat in kandidaat earst sillich ferklearre wêze, lykas mei Titus Brandsma al yn 1985 barde. De kandidaat-hillige moat in troch in spesjale kommisje út it Vatikaan fêststeld wûnder dien hawwe. Brandsma soe soarge hawwe foar de wûnderbaarlike genêzing fan in Amerikaanske pater dy't ûngenêslike kanker hie.