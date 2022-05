Resinsje De Grauwe Hemel: Lichtfuottige swiermoedigens

Al by syn libben wie Francois Haverschmidt ferneamd. Net as de talintfolle dûmny, syn berop, mar as dichter Piet Paaltjens. Dat wie syn ropping. Syn hiele libben lang hat hy in soarte fan dûbeldrol spile. Haverschmidt spruts ek oer Paaltjens as in oare persoan, dy't de suksesfolle dichtbondel Snikken en Grimlachjes as literêr testamint oan him neilitten hie.

Foudgum

Efkes yn it koart: wat hat Francois Haverschmidt mei Fryslân? Hy is berne yn Ljouwert, as soan fan in apoteker en wynhanler, studearre yn Leiden foar dûmny en waard dûmny yn Foudgum, by Dokkum. Dat hie fansels net moatten.

De tsjerkegongers dêr op de klaai hiene inkeld ferlet fan 'it wurd fan God' en koene neat mei in frivoale dûmny dy't ek nochris frjemde gedichtsjes skreau. It libben fan de iensume Haverschmidt waard dêrtroch net mear 'als een plantenbestaan onder de grauwe hemel', sa skreau hy oan syn stúdzjefreonen yn Leiden.