De famylje-eare fan Doke Schmidt stiet op it spul by SC Cambuur tsjin FC Grins

SC Cambuur moetet yn FC Grins in tsjinstanner dêr't it striemin mei giet. De lêste seis wedstriden ferlear de ploech fan trainer Danny Buijs hieltyd. Mei Cambuur giet it lykwols net folle better. Der waard mar ien duel wûn nei de winterstop.

"We hebben wel een iets mindere fase, maar we hebben ook drie wedstrijden achter elkaar niet verloren. Daar kun je ook positieve dingen uit halen", seit Schmidt oer de lykspullen tsjin sc Hearrenfean, RKC Waalwijk en Willem ll. "Tuurlijk kan en moet het spel soms beter, maar we hebben directe handhaving in de Eredivisie."

Kontraktferlinging

Mei it wis wêzen fan noch in jier earedivyzje, is ek wis dat Schmidt noch in jier by Cambuur bliuwt. Syn kontrakt is automatysk ferlinge, hoewol't er "nog even met Foeke (Booy, technysk manager, red.) om de tafel moet zitten of alles helemaal klopt", sa gniist Schmidt.

"Ik keek er heel erg naar uit om met Cambuur een jaar eredivisie spelen. En dat gaat nog een keer gebeuren. Daar ben ik heel blij mee, zeker!"