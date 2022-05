De follybalsters fan VC Snits witte tredde fan Nederlân te wurden

Snits hie ferline wike al mei 3-0 wûn. Diskear hiene se it yn de earste set noch flink swier. Sy stiene mei 22-15 efter, mar se wûnen dochs noch mei 24-26.

Ek yn de twadde set hie Zwolle lang in foarsprong, mar dochs gie de winst nei Snits mei 22-25. Dêrmei wie de striid om it tredde plak al beslist. Zwolle Moast mei 3-0 of mei 3-1 winne.

Yn de tredde set krige VC Snits trije matchpoints. Dochs gie de winst nei Zwolle mei 28-26. Ek de fjirde set ging nei Zwolle. De beslissende fiifde set waard lykwols wûn troch Snits mei 15-8.

It wie de lêste wedstriid fan Roos van Wijnen. Se nimt nei 14 jier ôfskied fan de follybalsport.