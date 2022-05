Marit Bouwmeester is befallen fan in famke: Jessie Mae

"Hello world! Daar is ze dan, onze lieve kleine Jessie Mae", skriuwt Bouwmeester op Twitter, mei twa foto's fan de poppe en fan harsels, de poppe en har freon Diederick Rembrandt.

Yn oktober makke Bouwmeester al bekend dat sy yn ferwachting wie en yn novimber ferklapte sy dat it in 'miny-Marit' wurde soe, in famke dus. Bouwmeester hopet oer twa jier wer mei de dwaan foar olympyske medaljes by it silen.