Fierljepseizoen úteinset yn Bûtenpost; nije leden fine bliuwt faak in put

Coach Thijs Faassen fan Winsum is tefreden oer de resultaten. Ek mei de ledenoantallen giet it dêr goed: "Vorig jaar begonnen we met drie leden, maar gaandeweg het seizoen zijn er steeds meer bijgekomen. We zitten nu op zestien." Nettsjinsteande it grutte tal leden, fernimt Faassen wol dat de sport net altyd by de bern bekend is: "Maar als zie het zien en ze maken het mee, dan vinden ze het altijd wel leuk om te doen."

Bûtenpost siket nije jeugdleden

By de fierljepferiening fan Bûtenpost wrakselje se dêr ek mei. Marieke Jelsma, foarsitter fan de Ljeppersclup fan Bûtenpost: "Wy hawwe op it stuit hielendal gjin jeugdleden. Wy binne echt op syk nei nije jeugdljeppers." By Bûtenpost hat der in soad trochstream west, wêrtroch't de jongereinklasse no leech is. Jelsma: "Wy moatte eins opnij mei in ploegje úteinsette no."