Rome makket him op foar de hillige Titus: Friezen wurkje hiel programma ôf

De hillichferklearring is snein 15 maaie te folgjen op telefyzje by Omrop Fryslân yn in mienskiplik program mei KRO-NCRV. Yn De Tiid yn Boalsert prate we oer de betsjutting fan Brandsma en dêrnei is, live út Rome, de eucharistyfiering te sjen, mei dêryn de hillichferklearring. It programma begjint om 9.30 oere.

Yn it radioprogramma Buro de Vries is tusken 11.00-12.00 oere omtinken foar Titus Brandsma en dan benammen syn leafde foar it Frysk en Fryslân en syn ynset foar de Bonifatiuskapel yn Dokkum.