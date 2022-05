De realisaasje fan it Brûsplak op De Jouwer is in oefening yn geduld

De Jouwer wol al sân jier in sintraal plak foar kulturele en maatskippelijke organisaasjes, fan de fanfare oant de damklup. De inisjatyfnimmers fan it Brûsplak hawwe ferskate mooglike lokaasjes betocht.

Fertutearze Evenemintehal

Ien derfân is de âlde evenemintehal. De hal oan de Vegelinswei hat foar de projektgroep lykwols net de foarkar. "It gebou is slim fertutearze. As myn soan fan de repetysjes mei de muzykferiening thúskomt, stjonkt hy nei de hal", fertelt Tea Osinga, dy't yn de projektgroep it Lokaal sit. Sy hawwe it inisjatyf naam foar in Brûsplak.

't Haske

Ek partysintrum 't Haske is foar de projektgroep eins gjin opsje. "Dan binne we 't Haske kwyt en dat wolle wy op De Jouwer net. Boppedat is it sintrum noch eigendom fan in ûndernimmer." Wol besiket de eigener it te ferkeapjen, om't er it wat rêstiger oan dwaan wol.