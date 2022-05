Hearrenfean-trainer Tobiasen: "Ongelooflijk dat we nog meedoen om plek acht"

It ôfrûne seizoen hat foar Hearrenfean in achtbaan oan emoasjes west. Nei in minne searje waard Johnny Jansen yn jannewaris op strjitte set en naam syn assistint Ole Tobiasen it oer. De earste fjouwer wedstriden bleau dat sûnder resultaat en wie der serieus sprake fan degradaasjegefaar.

Nij systeem

Yn de útwedstriid tsjin RKC Waalwyk yntrodusearre Tobiasen in nij systeem mei fiif ferdigeners. Dat soarge foar in solide basis en hie as winske effekt dat Hearrenfean hast gjin doelpunten mear tsjin krige. Sa garret Hearrenfean de punten byinoar.

Stadichoan kaam der ek mear schwung yn de ploech, mei in oerwinning op FC Grins (3-1) en in knotsgekke Fryske derby tsjin Cambuur (3-3) as hichtepunten. Beide kearen wie de amusemintswearde heech, wat oan it begjin fan dit seizoen ien fan de doelstellingen wie.

Sa draaide it sentimint yn it Abe Lenstra Stadion 180 graden de oare kant op: fan lamliddich degradaasjefuotbal, fia deeglik betonfuotbal, no sprankeljend rjochting Europeesk fuotbal.