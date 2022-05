Sportblog: Broekstra ljept fierder as senioaren, dêr't Galama winst pakt

Nei de rêsttiid wist Harkemase Boys wer mar krekt te ûntsnappen oan in tsjinfoal. In hurd skot fan VVOF fleach njonken de krusing nei in goede oanfal. It like oft beide ploegen in fersnelling heger spilen nei it skoft. Dat die fertuten, want yn de 52ste minút foel lang om let de earste goal foar Harkemase Boys. Jari Slort krige de bal yn de fiere hoeke. De keeper gie der fanút dat de bal oerfleane soe, of tsjin de latte kaam, mar dat wie net it gefal.

Goed tsien minuten letter folge de 1-2. It slagge Jhurrey Margaritha om de bal frij yn te koppen by de twadde peal. Mar ek de lykmakker folge wer. Troch sleauwens by Harkemase Boys koe VVOG in goede oanfal opsette.

Mei noch goed tsien minuten te gean waard it echt spannend. Mar yn de 88ste minút folge in ferlossende 2-3 foar Harkemase Boys. Mart Bloeming tikte de bal binnen, dy't de bal fia Kian Visser krige. De ploech fan Harderwijk besocht noch út alle macht om in doelpunt te meitsjen, mar dat slagge net. De fuotballers fan De Harkema namen de winst mei de bus yn.