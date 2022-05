De sport fan hjoed: fierljeppen, in Fryske derby en Nyck de Vries

Roeland ten Berge ferruilet takom seizoen de Feanfroulju foar de fuotbalsters fan PEC Zwolle. De 45-jierrige trainer/coach folget by de earedifyzjonist Joran Pot op, dy 't nei FC Twente Froulju reizget. Ten Berge wie de ôfrûne fiif seizoenen wurksum by de froulju fan sc Hearrenfean. Hy tekenet yn Zwolle in kontrakt foar ien jier.

Ten Berge, ek wurksum as dosint by de KNVB, wie earder aktyf as trainer yn it amateurfuotbal by de manlju. Hy siet op de bank by ûnder oare DVS '33, Excelsior '31 en Berkum. "Foar my wie it nei fiif jier tiid foar wat nijs", meldt Ten Berge fia syn nije klup."