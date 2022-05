Boer Brussel Beweging: In FryslânDOK oer de besteging fan lânbousubsydzjes

Fryske boeren krigen yn de perioade 2014-2020 mei-inoar 815 miljoen euro Europeeske ynkommensstipe. In tredde part fan dat bedrach wie bedoeld foar in griener lânbouklimaat, mar it resultaat is der net nei.

De stikstofútstjit is omheech gien en mei de biodiversiteit, de ynsekten en de greidefûgels giet it min. It oantal biologyske boeren is 4 prosint yn stee fan de winske 25 prosint. Dat moat better en dêrom sil de EU stranger tasjen op fergriening.