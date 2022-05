Wethâlder Ljouwert oer ympasse yn needopfang: "We schieten ernstig tekort"

It COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hat gemeente Ljouwert ferline jier frege om in tydlike needopfang foar 600 flechtlingen yn te rjochtsjen yn de Friezenhal fan it WTC. De gemeente stimde ta en de earste flechtlingen kamen op 4 novimber oan.

Mar in healjier letter sitte de flechtlingen der noch hieltyd. Yn in útsichtleaze situaasje, sa liket it.

Spanningen yn de WTC-hal

It smyt spanningen op, want yn de hal is in soad leven, der is gjin deiljocht, der binne gjin muorren en plafonds, en dus ek kwealik privacy. Ein novimber ferline jier kamen de earste berjochten oer oerlêst. Guon manlju binne oant midden yn de nacht oan it roppen, skellen en gokken.

Yn maart skreaune bewenners in brânbrief en yn april waard der in petysje opset. Organisaasjes as Stichting VluchtelingenWerk fine de opfang ûnder de mjitte.

It COA joech oan dat it net winsklik is dat húshâldingen mei bern tusken de allinnichsteande manlju libje, mar seit ek dat der in tekoart oan opfangplakken is. Tagelyk streame statushâlders net troch nei in wenning troch de krapte yn de huzemerk.