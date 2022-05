Adri de Boer achtste by Liet Ynternasjonaal, earste priis nei Korsika

Adri de Boer wûn it Fryske Liet 2021 mei it ferske 'Bliuw mar by my'. Hy naam it yn de Deenske stêd Tønder op tsjin tolve oare acts út ûnder mear Spanje, Italië, Dútslân, Denemarken, Finlân en Israël.

De oerwinning op it ferskesfestival gie nei de Frânske Doria fan it eilân Korsika. De publykspriis wie foar Emanuele Pintus fan it Italiaanske Sardinië.

Liet Ynternasjonaal

It festival Liet Ynternasjonaal is in Frysk inisjatyf en waard yn 2002 foar it earst organisearre yn Ljouwert. Sûnt 2006 reizget it festival troch Europa. De trettjin ferskes dy't yn de finale tsjininoar strieden, wiene troch in sjuery selektearre út mear as 30 ynstjoeringen.