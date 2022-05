Safolste ûngelok yn Hantumerhoeke: "We voelen ons niet meer veilig"

"We wonen hier nu 23 jaar", fertelt Franca Poutsma-Lombardi. "Dit is al de twaalfde of dertiende keer dat hier een auto in de voortuin staat. We hebben zelfs een keer een auto tegen de voorgevel van ons huis gehad. We voelen ons niet meer veilig in de tuin."

Total loss

Ofrûne woansdei wie it, nei in koarte reinbui, wer safier. In bestjoerster yn in wite bestelwein ferlear de macht oer it stjoer. By it ûngelok knalde har auto fol tsjin de parkearre nije scootmobyl fan Franca's soan Youri (22). De scootmobyl moast 'total loss' ôffierd wurde.