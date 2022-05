SC Cambuur mei 'minder spanning en stress' tsjin FC Grins

It is freed net hiel drok op it trainingsfjild fan SC Cambuur. Fjouwer spilers wurkje in eigen programma ôf mei kondysjewurk en fierderop wurdt der seis tsjin seis spile. It is de twadde dei nei de wedstriid tsjin Willem ll en dan binne meastentiids de fysike probleemkes it grutst.

Hoedemakers werom

Spilers as Roberts Uldrikis en Doke Schmidt litte harren freed net sjen op it fjild. Dochs binne se snein nei alle gedachten wol ynsetber by Cambuur tsjin FC Grins. "Ik verwacht niet heel veel andere namen", seit ynterim-trainer Dennis Haar.

Mees Hoedemakers komt werom fan in skorsing en sil it plak oernimme fan Jasper ter Heide, dy't noch in twivelgefal is foar snein. Datselde jildt foar David Sambissa. Neist de langer blessearren Alex Bangura en Marco Tol binne snein ek Tamás Kiss en Pieter Bos der net by.