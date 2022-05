Driuwend sinnepark by Oerterp oan 'e Feart kin lang om let sinnebaaie

In pear jier lyn wie der noch wjerstân by omwenners. Yn 't earston soe it Spaanske bedriuw Univergy Solar sinnepanielen pleatse, mar oer harren plannen wie argewaasje. It doarp wie net tefreden oer de kommunikaasje en hie it gefoel dat it park der 'trochdrukt' waard, te'n koste fan de natuer.

Letter luts it Spaanske bedriuw him werom en naam GroenLeven it oer. GroenLeven hat ek al in driuwend sinnepark yn Nij Beets oanlein.