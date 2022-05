Earnewâldsters benaud toeristen te ferliezen mei nije eigener passantehaven

Tytsjerksteradiel soe al flink ferlies hân hawwe op de passantehaven. Yn it ferline wie it gebiet yn behear fan it doarp en dy opsje beseach de gemeente no opnij. In doarpsstichting soe it no lykwols net goedkeaper en effisjinter oanpakke kinne.

Gearkomste

Woansdeitejûn hat der in besletten gearkomste west foar ynwenners fan Earnewâld oer de takomst fan de passantehaven. Dêr kamen fyftich ynwenners op ôf. Ut de gearkomste kamen lykwols gjin oplossingen dêr't se mei fierder koene.

De gemeente stelt foarop dat it gebiet foar elts tagonklik bliuwt. Mocht it gebiet oerdien wurde oan in privee-eigener, dan wol it doarp dat dêr goede betingsten oan ferbûn binne.