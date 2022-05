Ekstra útstjoering snein oer hillichferklearring Titus Brandsma

Titus Brandsma

Pater Titus Brandsma waard yn 1881 berne yn Oegekleaster by Boalsert. Op 17-jierrige leeftiid kaam er by de kleasteroarder fan de karmeliten. Letter waard er pryster en sûnt de jierren 20 wie er ferbûn oan de Katolike Universiteit Nijmegen, earst as heechlearaar en letter as rektor magnifikus.

Yn 1982 waard oan Brandsma postúm it Fersetsbetinkingskrús takend. Trije jier letter besleat paus Johannes Paulus II him as marteler sillich te ferklearjen, de lêste stap nei in hillichferklearring.