Atelier Natuerlik Fryslân nûget Friezen út de natuer op wearde te skatten

De útstalling Atelier Natuerlik Fryslân 2050 moat minsken útnûgje om de natuer wer op wearde te skatten. De eksposysje is ûnderdiel fan it kulturele feest Arcadia, dat 100 dagen duorret.

Middenyn de stêd, mar je dochs thús fiele yn de ferskate lânskippen fan Fryslân. Yn histoarysk sintrum Tresoar sjocht de besiker hoe't je de skries of de otter in takomst jaan kinne en it gelok fine kinne yn in greide mei kleuren en krûden.

De bedoeling is dat it atelier krekt as Arcadia ek 100 dagen iepen is foar it publyk en dat it de kommende jierren troch de provinsje reizget.

Ferbûnens mei natuer en lânskip

Neffens Marcia de Graaff fan it Werstelprogramma Bioferskaat moatte ynwenners fan Fryslân der alles oan dwaan om it lanskip te rêden. "Wy moatte beseffe dat wy net allinne binne, mar ferbûn binne mei de natuer. Dat betsjut dat planten en bisten meibewenners binne fan it lânskip."

As je dy ferbining fiele, geane je der ek oars mei om, is de gedachte. Boppedat, sa hat ûndersyk útwiisd, fielt de minske him lokkiger yn in omjouwing mei in kleurrike natuer en yn it libben dat fûgels meitsje yn de greide.