Skipper frachtskip wurdt net goed en ramt stegers yn Ljouwerter wenwyk

It skip, dat freedtemoarn oer it Van Harinxmakanaal fear, hat oan it Braksân ferskate stegers en boatsjes fernield. Der is gjinien ferwûne rekke, meldt de plysje.

"De skipper is net goed wurden", fertelt eigener Richard Hoekstra. "Syn freondinne wie derby, se ha wetter oer him hinne smiten. Dêrnei ha him ûndersocht, letter moat er nei it sikehûs."

Ut foarriedich ûndersyk fan de plysje docht ek bliken dat de skipper net goed wurden is.

Hoekstra is bliid dat der gjin minsken ferwûne rekke binne. "Gelokkich is de skea allinnich materieel, dat wurdt allegeear dutsen."

Alles fuortfage

Robert Blonk wennet yn de wyk, it ûngelok barde by him achter hûs. "Ik werd wakker en hoorde een enorme herrie. Ik zag een enorme rijnaak in m'n tuin varen. Volgens mij heeft-ie op volle vaart alles hier weggevaagd."