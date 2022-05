"Unferdraachlike" grêfskeining en dieverij op tsjerkhôf fan Swichum

De tsjerke fan Swichum nimt foarearst gjin ekstra maatregels. It berjocht op sosjale media is al faak dield, mar noch sûnder in gouden tip. "Ik ha oproppen dien yn WhatsAppgroepen fan Wurdum en Swichum, mar gjinien dy't wat sjoen hat. It sil nachtlike dieverij west ha."

It tsjerkhôf ôfslute sjocht Schuurman net sitten. Kamerabewaking is mooglik in opsje yn de takomst, mar se wol benammen in 'moreel appèl' dwaan op de dieven. "It soe fantastysk wêze as dit byldbepalende monumint weromkomt."

Yn Wurdum ek

Ek op it tsjerkhôf fan Wurdum ha fernielingen west. Sân tongerlieders binne fuort, ientsje is fernield. Dêr ha alris earder fernielingen west, fertelt Drees Visser. Se ha it by de plysje meld en moatte no sjen wat de kosten binne.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken nimt it fandalisme heech op en docht oanjefte.