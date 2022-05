Weidum hat in nije, twaddehânsk brêge oer De Swette krigen

In grut part komt út de âlde brêge, it oare hout komt fan it terrein fan de oannimmer. "De lizzers binne op 'e nij brûkt en it keunststoftek is wer te brûken as de brêge oer de libbensdoer hinne is. Dus dêr is goed oer neitocht."

Wat mear wurk

Dat koste wol wat mear tiid, jout Tolboom ta. "Oars kochten je nij hout by in leveransier. Dan hiene wy de âlde brêge sloopt en weismiten. It hie dan binnen fjouwer wiken kinnen. Mar wy moasten no de brêge demontearje, it brûkbere materiaal derút helje, it op 'e nij seagje, de lizzers op 'e nij coate. Dêrtroch duorre it wol langer."

De brêge waard offisjeel iepene yn it bywêzen fan doarpsbewenners en learlingen fan OBS It Pertoer. Wethâlder Bert Wassink fan Ljouwert liet de bern as earsten oer de brêge hinne fytse.