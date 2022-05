De natuer docht it wurk by 'regenerative lânbou'

Fierder is it boaiemlibben bot ferbettere mei sûne skimmels en baktearjes en planten dy't folle better woartelje.

De bestriding fan sykten en ûnkrûd fynt plak troch it trochelkoar plantsjen fan allerhanne gewaaksen dy't inoar fersterkje - Huiberts kweekt mar leafst 160 soarten op syn bedriuw - en troch ynsekten dy't manmachtich op syn bedriuw oanwêzich binne. Huiberts hat bygelyks gjin lêst fan blêdlús, omdat de leavehearsbistkes dêrmei rêde.

"Te moeilijk"

Nettsjinsteande syn sukses begrypt Huiberts wol wêrom't in soad boeren de oerstap nei dizze foarm fan lânbou net doare te meitsjen. "Het is te moeilijk voor de meeste boeren. Als je gangbaar bent, komt de chemieverkoper langs en de kunstmestverkoper en die geven je adviezen. Als je dat niet meer gebruikt, ben je niet interessant en moet je alles zelf doen. Dus ook alles wat fout gaat is je eigen schuld. Dat is lastig en veel boeren vinden dat te onzeker."

Elk bedriuw syn eigen oanpak

De Fryske adviseur fan CO2L Farming, Johannes Bakker, tinkt dat regenerative lânbou in goeie takomst hat. Hielendal no't de sektor sa ûnder in fergrutglês leit fan de polityk fanwegen in te hege stikstof- en CO2-útstjit en oare problemen, lykas in weromrinnend bioferskaat yn de boaiem.

Grutste strukelblok is neffens him dat elk bedriuw syn eigen oanpak nedich hat. En dat is dreech. "Dêr besykje wy advys by te jaan en dan is it úteinlik net sa dreech", seit er.

Bakker tinkt dat dizze wize fan buorkjen yn alle sektoaren fan de lânbou mooglik is. "As it yn de bollekwekerij kin, de meast giftige sektor fan allegearre, dan kin it oeral."