Winkels yn Surhústerfean aansten wer ticht op sneintemoarn: "Unbegryplik"

Neffens de gemeente is it logysk dat de ferromming fan de winkeltiden no nei de coronaperioade wer ferfalt. Achtkarspelen hat him te hâlden oan it winkeltidebeslút. "De iennige mooglikheid om it te feroarjen en de winkeltiden oan te hâlden, is in fersyk fan de ried om it winkeltidebeslút wer te agindearjen", neffens wethâlder Harjan Bruining.

"Unbegryplik"

It winkeljend publyk yn Surhústerfean reagearre ferdield op de oankommende feroaring fan de winkeltiden. "De ûndernimmer, de klanten en it personiel binne der no oan wend. Ik fyn it ûnbegryplik dat it no aansten ynienen net mear kin", sa fertelde in ynwenner fan Surhústerfean. Foar in oar wie it lykwols gjin probleem: "It soe bêst wat koarter kinne, dat makket dochs neat út."

De ûndernimmers yn Surhústerfean ha harren hoop fêstige op de earstfolgjende riedsgearkomste, begjin juny.