Wethâlder De Haan wol wenten yn âld-belestingkantoar Ljouwert

De Haan tinkt dan bygelyks oan it âlde belestingkantoar oan de Tesselschadestraat yn Ljouwert. "It stiet leech en it stiet op in hiel moai plak yn it sintrum fan Ljouwert, dus ik fyn it in hiel goed idee om it pân te transformearjen nei wenten."

Gjin needopfang

It gebou is nei in brân yn 2018 net yn goeie steat. It soe dus earst opknapt wurde moatte foardat der minsken wenje kinne. It gebou kin dan ek net tsjinje as wenromte foar de flechtlingen dy't no noch yn it WTC sitte. "Dit gebou is net geskikt foar needopfang. Dat binne oare saken, mar yn de wenningmerk hat wol alles mei-inoar te krijen."

"As we te min wenten hawwe, dan kinne de statushâlders net trochstreame. Dan reitsje de azc's fol en dan hawwe je needopfang nedich", leit De Haan út. "Neffens my moatte we op alle flakken skeakelje: needopfang, mar ek wenten. Dit gebou soe dêr geskikt foar makke wurde kinne."