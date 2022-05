IM: ynset kriminele boargerynfiltrant yn Vidar-saak foldie oan alle easken

Ek de advokaat fan Justin S. kreake de hâlding fan it IM. Tony Boersma stelt dat it altyd de ynfiltrant wie dy't kontakt socht mei syn kliïnt en net oarsom. Justin sels besocht net belutsen te reitsjen mar dat koe hy net folhâlde. Hy fielde him bedrige troch de ynfiltrant.

Yn syn lêste wurd stelde Justin S. ek dat hy net foar it hekje yn de rjochtbank stean hie at hy de ynfiltrant net tsjinkaam wie. "Ik ben gewoon een burger die er ingeluisd is door het OM."

Grutspraak

Datselde gefoel hat ek de kliïnt fan advokaat Richard van der Weide. Him stiet sân jier selstraf te wachtsjen as hy feroardiele wurdt. Neffens Van der Weide wurdt syn kliïnt no pakt op grutspraak. Hy hat tsjinoer de ynfiltrant fan alles en noch wat sein, mar dêr is neat fan op 'e hispel kaam.

Wat de advokaat noch it meast stekt is dat de bewearingen ek net fierder ûndersocht binne. "Dan was het OM er wel achtergekomen dat het allemaal grootspraak was. Hij kwam niet verder dan gerommel in de marge en voorbereiding."

Van der Weide frege al om skorsing fan it foarriedige fêstsitten. Dat soe foar syn kliïnt better wêze soen syn drugsferslaving. De rjochtbank stimde dêr mei yn op betingst dat der romte wêze moat yn in klinyk.

Frij ûnder betingsten

Ek it foarriedige fêstsitten fan in 30-jierrige Grouster wurdt skorst. Der jilden al betingsten. Sa mei hy net yn oanrekking komme mei drugs en stiet hy ûnder tafersjoch fan de reklassearring.

Der wie ek goed nijs foar in 42-jierrige ynwenner fan Noardburgum. Hy mocht yn ferbân mei de saak net nei it bûtenlân. Troch dat ferbod set de rjochter no ek in streek. Foar de Noardburgumer goed nijs want sa kriget hy de kâns syn bedriuw te rêden.

Op 19 maaie wurdt de sitting sletten, yn de twadde helte fan july folget de útspraak.