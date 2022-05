Prosesregisseur boubedriuw: "Grienere wiken soargje foar lokkigere minsken"

Nei oanlieding fan it projekt Bosk is der yn Ljouwert diskusje ûntstien oer wêr't de beammen in tydlik plak krije. Se bliuwe benammen yn it sintrum en komme net yn de bûtenwiken.

En dat wie wol it orizjinele plan fan betinker Joop Mulder. Syn idee wie om mei Bosk de wiken yn de Fryske haadstêd te ferbinen en te ferbetterjen. Dat wie neffens him by LF2018 te min bard.

Better neitinke oer ynrjochting wenwiken

Dat der no diskusje is, is goed, tinkt Boersma. Hy fynt dat der better neitocht wurde moat oer de ynrjochting fan de wiken. Dat is wêr't hy him by syn wurkjouwer, boubedriuw Lont yn Sint-Anne, mei dwaande hâldt.

"Wy sjogge by alle projekten hiel goed nei de leefomjouwing. Hoe rjochtsje je dat grien yn en hoe kinne bewenners inoar dêr moetsje? We brûke de saneamde kluerfilosofy, in boustrategy dy't him rjochtet op wat der bart om in wenning hinne en hoe minsken dêr langer, sûner en lokkiger wenje kinne."