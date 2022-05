Muzikant Ronnie Pietersma kin der wer tsjinoan nei mentale wrakselingen

Doe't Ronnie mei syn freon Klaas nei in konsert yn Grins gie, moete hy Leo van der Rol, dy't krekt as Ronnie graach in Rockabillyband begjinne woe. Se sochten der noch twa leden by. Dit waarden Leo de Blaauw en Bert Kelly en sa ûntstie Ubangi 4.

"Doe't Bert derby kaam, gie it los. Fan it earste momint ôf gie it geweldich: 120 optredens yn it jier." Nei 12 jier hâldt Ubangi 4 dermei op en hâlde se in ôfskiedskonsert yn teäter Schaaf foar 900 minsken. "It wie klear. Nei 12 jier wie it gewoan op."

The Three Farmer Boys

De band dêr't Ronnie jierren ûnderdiel fan west hat, ûntstie yn de Ierske Pub. Ronnie krige in oanfraach foar in optreden. Dêr stie hy mei 2 oare muzikanten. It klikte sa goed dat se besleaten de formaasje oan te hâlden. "As wy yn de Rânestêd spilen, seinen minsken faak: 'Dêr hawwe je dy boeren wer'. Sa is de namme ûntstien: The Three Farmer Boys."