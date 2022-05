Kreaker wurdt keaper: WoonFriesland wiist hûzen Easterstreek ta oan starters

Ien fan de trije hûzen is tawiisd oan in starter út Easterstreek dy't meidie oan de nijjiersstunt. "Deze persoon had bij de kraakactie nooit gedacht dat hij een half jaar later eigenaar zou zijn van deze woning", zegt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland.

In twadde hûs gong nei ien dy't earder yn it doarp wenne hie, it tredde hûs is tawiisd oan in starter út in oar doarp yn deselde gemeente. As alle papieren rûn komme, dan kinne de starters fan july ôf yn it nijs hûs terjochte.