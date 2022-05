Ljouwert wol strjityntimidaasje better yn byld krije: "Onveilig gevoel is geen pretje"

Earst moat wol dúdlik makke wurde wat krekt ferstien wurdt ûnder strjityntimidaasje, sa seit Jolanda van der Berg fan de plysje Ljouwert.

Se skrok fan de brieven oan de gemeenteried fan minsken dy't sizze yntimidearre te wêzen. "Ik had voor mijzelf een bepaald beeld van intimidatie. Maar nu denk ik: dit had direct gemeld moeten worden. Daar is sprake van schennis. Dat vind ik wel ernstig. Dat zijn gewoon strafbare feiten."

In breed begryp

No wurdt der allinnich kwealik oanjefte dien. Hoe grut it probleem krekt is, is by de plysje dan ek net dúdlik. "Het begrip is nu te breed", seit Van der Berg. "We zouden naar mijn idee een schifting moeten maken."

In app of in meldpunt kin goed helpe, tinkt Van der Berg. Se trúnet dêr ek op oan by de riedsleden: "Dan kunnen wij een goed beeld krijgen van de hotspots en daar kunnen wij dan de zaken goed oppakken."

Naomi Kroese en Perrin Bottema toanden harren nei ôfrin fan de riedsgearkomste tefreden. It stiet no op de aginda en der is each foar de problemen dy't de jongeren op strjitte tsjinkomme. Se hoopje dan ek dat it meldpunt of de app der gau komt.