Unesco-status Koloniën van Weldadigheid ûnder druk by nije gaswinning

"Een aanzienlijk gedeelte van de laan komt niet meer vrij in het landschap te liggen. Daarmee verdwijnt ook het uitzicht vanuit de laan op het landschap", stiet yn it rapport. Boppedat soe der in boarynstallaasje yn it lânskip komme.

Nei it ûndersyk bliuwe der trije lokaasjes oer yn it gebiet dy't skea tabringe oan it wrâlderfgoed. Dy opsjes ha lykwols oare kanttekeningen: se lizze te ticht by stikstofgefoelich terrein, der libje beskerme biste- of plantesoarten of se binne oanwiisd as kultuerhistoarysk en archeologysk wichtich.

Reaksje Vermilion

Hidde Baars fan Vermillion Energy is net fernuvere oer de útkomsten fan it ûndersyk. "Als je gaat zoeken naar mogelijke mijnbouwlocaties, dan stuit je altijd op restricties. Vanwege bepaalde beperkingen die gelden blijft er heel weinig over."

"Natuurlijk heeft zo'n locatie impact. Er spelen verschillende belangen. Het belang van Unesco is duidelijk. Wij zeggen: dat valt allemaal wel mee; in de realiteit zal er niet zoveel veranderen. Gaswinning kon voor de Unesco-status in dit gebied óók."

Baars seit dat Vermilion mei alle partijen troch ien doar wol. "We doen het zorgvuldig en praten met iedereen. We gaan er keurig uit komen. Vroeger kregen we vaak de vraag: waarom winnen we nog gas? In deze tijd rondom de perikelen in Rusland hoeven we dat belang niet uit te leggen."

Ministearje oan set

No moat it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat beslute oft it wol of gjin tastimming jout foar de gaswinning. Ferskate gemeenten ha al brieven stjoerd om de proseduere stop te setten. Nei de simmer komt it beslút fan minister Vijlbrief.