Froukje belibbet bysûndere wiken mei S10 yn Turijn: "Een rollercoaster"

As manager binne it foar Bouma moaie tiden. Se besiket om der hielendal foar S10 te wêzen en by har yn de buert te bliuwen. "Het is zoveel om te dragen voor een mens, zeker als je nog maar 21 jaar bent."

Bouma is sa gelokkich dat se dit allegear mei S10 belibje mei. "Ik doe m'n best om goed voor haar te zorgen, maar ze doet het super. Ik ben zo trots op haar, ze is heel dapper."

Top 5?

Foar de finale is Oekraïne de grutte favoryt. Bouma fynt it dreech om te foarsizzen hoe't de finale útpakke sil. "We hebben gezegd: het liefst willen we winnen, maar als we in de top vijf komen, dan zijn we ook dolgelukkig."

Wat Bouma moai fynt, is dat S10 gjin konsesjes dien hat. It ferske 'De Diepte' stiet hiel ticht by harsels. "Ze mag heel trots zijn."