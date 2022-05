Dennis Haar: "De mensen hier zijn verwend door deze spelers"

Sylla kaam yn de winterstop oer fan TOP Oss en spile ferline seizoen noch yn it amateurfuotbal. Hy hat it net altyd like maklik hân. "Er waren veel leermomenten. Daarom was dit een goedmakertje, in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het moment van m'n leven."

En krekt as syn trainer is Sylla wiis mei de hanthavening yn de earedivyzje. "Ik begrijp dat het publiek meer wil, maar we proberen onszelf veilig te spelen. Dan moet je de punten koesteren. In de kleedkamer was vooral de blijdschap over handhaving."