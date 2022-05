"Je weet dat je zwaar op je kloten kunt krijgen"

"Vooral de manier waarop we verliezen baal ik van", doelt hy ek op de slotfaze. "Bij de 4-0 was ik zelf ook niet scherp genoeg. Ik ging op de buitenspelval spelen, dat mag niet. Maar het gebeurt daarvoor ook al, dat we niet scherp zijn op tweede ballen en middenvelders die ballen verliezen."

En dus moat Hearrenfean no yn de efterfolging fanwegen it minne doelsaldo. "Je probeert de schade wel te beperken, maar het zat niet mee. Als je dan ook nog eens niet scherp genoeg bent, dan weet je dat je zwaar op je kloten kunt krijgen."

De knop omsette nei de wedstriid fan snein tsjin Go Ahead Eagles wurdt even dreech, tinkt Van Beek, mar it moat wol. En dan is der neffens him ek noch fan alles mooglik. "Het hele jaar is al een rollercoaster. We moeten hopen dat het doelsaldo positief voor ons uitpakt. Eerst zorgen dat we zelf winnen, dan zien we het wel."