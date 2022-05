Flechtlingen Ter Apel opfongen op It Hearrenfean

De ôfrûne dagen kaam Ter Apel in soad yn it nijs. Der is in protte mis mei de opfang fan de flechtlingen dêr. Sa moasten der ferskate minsken bûten op de grûn sliepe om't der gjin plak mear is. It Reade Krús sette dêrom tinten foar de opfanglokaasje. Der soe te min romte wêze foar sa'n 200 flechtelingen.

Op It Hearrenfean is romte foar de opfang fan 100 flechtlingen. Om wat foar minsken it krekt giet, is net bekend. Wannear't alle flechtlingen komme, is ek noch net dúdlik, mar de earsten wurde fannacht al ferwachte.