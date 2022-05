Aris Ljouwert ferliest thúsduel tsjin Belgysk Okapi Aalst

Aris hie it fuortendaliks dreech tsjin Okapi Aalst en stie op 12-24 efterstân nei it earste kwart. Dêrnei knokten de Ljouwerters har werom en mei ien puntsje ferskil (32-33) giene de beide ploegen it skoft yn.

Yn it tredde kwart moast Aris lykwols opnij ôfsjen, doe't Okapi útrûn nei 50-54. Dy foarsprong foar de Belgen waard yn it lêste kwart allinnich mar grutter en dus ferlear Aris.

Snein is yn België de return yn dizze twadde ronde fan de play-offs om de BNXT League.