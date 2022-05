Cambuur hâldt punt oer oan thúswedstriid tsjin Willem II

Nei 8 minuten waard Cambuur foar it earst gefaarlik: in skot fan Breij waard keard troch Willem II-keeper Timon Wellenreuther. Yn de rebound krige Robin Maulun de bal der net yn.

Sylla mei in geweldige goal

Tsien minuten letter hie it 1-0 wêze moatten. Ferdigener Wessel Dammers fan Willem II makke in flater. Roberts Uldrikis joech de bal foar op Issa Kallon, mar hy skeat wyld oer.

Krekt foar it skoft kaam Cambuur lang om let op foarsprong. In ôffallende bal kaam foar de fuotten foar Sekou Sylla. Fan in meter of tritich skeat de ferdigener de bal spikerhurd yn de krusing.