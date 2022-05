Hearrenfean figurant by kampioensfeest Ajax

Efkes letter wie it duel hielendal spile. De ploech út Amsterdam krige in strafskop nei in oertrêding fan Ibrahim Dresevic op Berghuis. Sébastien Haller skeat de bal fan alve meter fia de hannen fan Mulder binnen: 3-0.

Nei it skoft itselde spulbyld: Ajax krige kâns op kâns. Yn de 49ste miníut hie it al raak wêze moatten, mar Berghuis skeat in foarset foar iepen doel oer. In kertier foar de ein fan de wedstriid rekke Mohammed Kudus de latte.

Hearrenfean jout achtste plak út hannen

Yn de 85ste minút waard it 4-0. Nei in lange bal fan Devyne Rensch skeat Mohamed Daramy de bal tsjin Mulder oan. Yn de rebound tikke Brian Brobbey de bal yn it lege doel. Edson Álvarez bepaalde efkes letter de einstan op 5-0 troch de bal nei in frije traap fan tichteby binnen te sjitten.

Dat wie min nijs foar Hearrenfean yn de striid om it achtste plak. Alle konkurrinten wûnen woansdei net. NEC ferlear lykwols mar mei 3-2 fan PSV. Dêrtroch giet de ploech út Nijmegen oer Hearrenfean hinne op de ranglist.