Boeren sette alles op alles om de drûchte yn 'e stringen te hâlden

Bereinen is net foar elke boer in opsje, mei troch regeljouwing, mar ek troch de flinke kosten dy't it mei him meibringt. "Een liter diesel kost op dit moment zo'n 2 euro. Als je iedere dag voor honderden liters moet tanken, dan wordt dat al gauw een enorm kostenplaatje", seit Kramer.

Van der Veen leit út dat it ôfhinklik fan de grûnsoart is hoe gau oft wat (te) drûch wurdt. Lichte grûn drûget rapper op as swiere grûn. "Ast bygelyks nei myn mais sjochst, dat sied is wol wat yn focht ynbêde, dus dat komt wol goed. Mar op it bitelân begjinne de biten al te kymjen of hawwe al kym. As dan de ûndergrûn opdrûget, kimet it sied net. Of it giet dea, omdat der dan te min focht is. It is benammen: wat no ynsiedde is, dat hat echt focht nedich."