Teäters presintearje mienskiplik festival: "Vieren dat we corona achter ons laten"

Aktrise en regisseur Tamara Schoppert hat ien fan de foarstellingen makke. "De foarstelling hjit Bingo en we spylje ek in bingo, mar de dame fan de bingo ferliest harsels yn in ferhaal." It stik hat earmoede as ûnderwerp. "In ferhaal dat oer in hiel soad minsken giet. Minsken kinne allegear wol ien wêrfan't se witte dat dy krap sit en it net rêdt."

It publyk krijt ek echt in bingokaart en docht mei oan it spul. De foarstelling bliuwt net yn it teäter, mar giet nei wyksintra. Troch de stipe fan it festival kin de priis foar in tagongskaartsje leech hâlden wurde. "Mar dat moat ek ast it oer dit ûnderwerp ha wolst. Dêr moatte minsken by komme kinne", seit Schoppert.