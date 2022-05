HEA! Juultje Molenaar slacht gjin Formule 1-race oer

Yn it hûs fan Juultje binne in soad F1-memorabilia te finen: boeken, modelauto's, hantekens fan de koereurs en sels grintstientsjes fan it sirkwy fan Maleizië. Ek Juultje har man is Formule 1-gek. Oars hie it neffens har ek nea wat wurde kinnen. De houliksreis gie fansels nei in racewedstriid: de Grand Prix fan Australië.