A32 tusken Akkrum en It Hearrenfean ticht yn súdlike rjochting om min asfalt

"Afgelopen maandag zijn we begonnen met het groot onderhoud op de A32", seit omjouwingsmanager David Kuipers fan Rykswettersteat. "We maken gebruik van de vluchtstrook, om de doorgang te bevorderen. Door het intensieve gebruik ervan en door niet-zichtbare en winterschade zijn er gaten ontstaan in het wegdek. Daardoor is er steenslag opgespat en moeten we een spoedreparatie uitvoeren."

Ynspeksje

It stik dyk oan de oare kant, fan It Hearrenfean nei Akkrum sjocht der "tot nu toe nog goed uit", sa as Kuipers seit. "We gaan wel een inspectie uitvoeren om te kijken of er nog preventief onderhoud aan moet worden gepleegd." As dat yndied moat, sil dat nachts barre.

"Het gevaar is dat er schade kan ontstaan, dat weggebruikers de macht over het stuur kunnen verliezen of dat steenslag schade veroorzaakt aan voertuigen", seit Kuipers. Dat is benammen foar motorriders gefaarlik. "Het is te gevaarlijk voor de weggebruiker, en die mag geen gevaar lopen."