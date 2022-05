Webside foar huzeruil moat wenningkrapte oplosse: "Net de grillen fan Funda"

Op de webside Woningruil.frl moatte minsken makliker in hûs fine kinne. "Minsken kinne dêr har oanbod op presintearje. Der binne genôch minsken dy't ferhúzje wolle, mar se bliuwe sitten dêr't se sitte. Se binne bang dat der gjin oanbod is as se har eigen wente al ferkocht ha", seit Jorrit Zandberg fan makeler Zandberg yn Akkrum, de oprjochter fan de webside.

'Witte wêr't je oan ta binne'

"As je ien op ien ruilje, sitte je net mei de grillen fan Funda en mei oerbieden en mei ûntrochsichtige ynskriuwingsprosedueres of feilings", seit Zandberg. "Je witte wêr't je oan ta binne."

Neffens Zandberg sille minsken foar de allerheechste opbringst noch nei Funda gean moatte. "Mar as je mei inoar wat realisearje wolle, je ha by beide in ferhúswinsk en je ha it idee dat je mei-inoar ruilje wolle, dan binne je miskien wol ree om wat ta te jaan."

Ut har jaske groeid

Dy 'oare wize fan tinken' fynt er wichtich, om't hy wol dat de huzemerk wer wat fan it slot komt. "Der binne âlderein dy't yn grutte wenten wenje en wol graach wat lytser wolle. Der binne húshâldens mei bern dy't eins út harren jaske groeid binne en wol grutter wolle", seit Zandberg. "Dizze minsken bliuwe sitten dêr't se no sitte. Fan inoar witte se it net."

De huzemerk sit net mear hielendal 'húsfêst, "mar der binne noch in hiel protte minsken dy't efter it net fiskje. By in wente ha we somtiden wol 50, 60 kandidaten." Mei de webside wol er dat dizze minsken ûnderling sjen kinne wat se foar inoar betsjutte kinne.

Trochstream

De webside sil it probleem foar de starters, dy't der kwealik tusken komme kinne, net ferhelpe, jout Zandberg ta. "It giet ús benammen om de trochstream."

Der stiet lykwols noch mar ien hûs op de webside. "We binne ek noch mar krekt begûn", seit Zandberg. Hy hopet dat kollega-makelders dizze opsjes aansten ek oanbiede oan har klanten. "We hoopje dat der mear oanbod op komt."